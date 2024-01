Chuvas afetam linhas de ônibus na Capital e na Grande São Paulo neste domingo (28)

Itinerários são impactados na Zona Sul da cidade

YURI SENA

Na manhã deste domingo, 28 de janeiro de 2024, a cidade de São Paulo e sua região metropolitana foram atingidas por fortes chuvas, resultando em significativos desvios e interferências nas linhas de ônibus da Capital e Grande São Paulo.

De acordo com informações fornecidas pela SPTrans (São Paulo Transporte) e EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), as chuvas intensas causaram impactos em diversas linhas, levando a desvios e alterações na operação do transporte público. A medida visa garantir a segurança dos passageiros diante das condições climáticas adversas.

Confira as linhas afetadas:

EMTU – Há registros de atrasos de até 15 minutos nas linhas 125, 125BI1, 841, 241, 090, 300, 245, 213, 5509, 312, 197, 199, 361 e 438.

SPTrans – Três linhas de ônibus foram desviadas em razão de interferência na Av. Moema com Alameda dos Maracatins causada pelas chuvas

509J-21 JD. SELMA PQ. IBIRAPUERA

5106-21 JD. SELMA TERM. ÁGUA ESPRAIADA

576M-10 VL. CLARA PINHEIROS

Desvio sentido Centro: Normal pela Av. Indianópolis, Alameda dos Nhambiquaras, Praça Janete Clair, Av. Prof Ascendino Reis, Alameda dos Maracatins, prosseguindo normal.

A previsão meteorológica indica que as chuvas devem persistir ao longo do dia, sendo fundamental que a população esteja atenta às atualizações dos órgãos competentes e siga as orientações para garantir uma locomoção segura e eficiente.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte