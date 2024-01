VÍDEO: Elevador quebrado na estação Calmon Viana da CPTM dificulta locomoção de passageiros desde sexta (26). Quem possui deficiência precisa ir até Poá

Estatal diz que notificou empresa responsável pela manutenção, mas não informou a data para o conserto

ADAMO BAZANI/YURI SENA

Quem possui algum tipo de restrição de movimento ou deficiência encontra dificuldades desde a tarde desta sexta-feira, 26 de janeiro de 2023, na estação Calmon Viana, das linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Isso porque, um elevador da estação está quebrado.

Neste sábado (27), passageiros procuraram o Diário do Transporte e enviaram imagens mostrando as dificuldades.

Segundo os relatos, não é a primeira vez que o problema acontece e quando o elevador para, são meses para o conserto.

Para piorar, é a única forma acessível para as plataformas 2 e 3.

Não há escadas rolantes ou outro elevador que permita acesso a estas plataformas em específico.

O Diário do Transporte procurou a CPTM que confirmou o problema.

Segundo a estatal, os usuários com mobilidade reduzida precisam pedir ajuda dos funcionários ou então ir até a estação Poá no sentido Estudante e voltar.

A CPTM disse ainda que que notificou empresa responsável pela manutenção, mas não informou a data para o conserto.

Veja a nota na íntegra:

O elevador 2, que atende as plataformas 2 e 3 da Estação Calmon Viana (Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM), apresentou falha ontem (26/01), por volta das 13h30, no sistema que controla a parada no limite do pavimento superior. A empresa contratada já foi acionada para atuar na manutenção do equipamento o mais rápido possível.

A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos. Todos os colaboradores da companhia estão habilitados para auxiliar pessoas com restrição de mobilidade durante o deslocamento nas suas dependências, além de passarem por treinamento específico e atualização periódica. No caso da Estação Calmon Viana, o passageiro com mobilidade reduzida pode optar também por seguir até a Estação Poá na plataforma sentido Estudantes da Linha 11-Coral e retornar.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Yuri Sena