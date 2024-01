Usuários do transporte coletivo de Novo Hamburgo (RS) agora contam com novo hotsite

Lançamento da plataforma aconteceu nesta quinta-feira (25)

MICHELLE SOUZA

Nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, a prefeita Fátima Daudt, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, anunciou o lançamento do hotsite sobre o novo transporte coletivo. Nele, a população pode obter informações sobre o funcionamento transporte público municipal, que vai se chamar MixMob – Sistema Integrado de Mobilidade, que deve entrar em operação a partir de abril. “Estamos lançando a fase inicial do hotsite, que vai esclarecer as primeiras dúvidas e, principalmente, focar no recadastramento do usuário”, ressaltou a prefeita.

O endereço do site é https://mixmob.novohamburgo.rs.gov.br/

Através da Concorrência Pública nº 04/2022, homologada em novembro do ano passado, a empresa Viação Santa Clara Ltda venceu a licitação e vai substituir as atuais empresas do transporte público.

Para receber o cartão MixMob, as pessoas que tem direito ao transporte gratuito precisam fazer o recadastramento, que começará pelas pessoas idosas e portadores de deficiência, já a partir do dia 5 de fevereiro e será feita na Casa das Artes (antiga Semec II), em frente à plataforma 1 do Paradão, na Avenida Primeiro de Março, 59, Centro. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O recadastramento de idosos foi dividido por idade, para evitar filas: na semana de 5 a 9 de fevereiro, será para quem tiver acima de 80 anos; de 14 a 23 de fevereiro, para pessoas acima de 75 anos; de 26 de fevereiro a 8 de março, para idosos acima de 70 anos; e de 11 a 28 de março para quem tem 65 anos ou mais.

Já o recadastramento de deficientes físicos será organizado diretamente nas associações e também poderá ser feito simultaneamente de 5 de fevereiro a 28 de março na Casa das Artes. A atualização cadastral de estudantes será feita a partir de 4 de março, no formato on-line, através do sistema ou aplicativo a ser disponibilizado. Os usuários de vale-transporte terão seus cadastros atualizados pelas empresas empregadoras. A Prefeitura fará contato prévio com orientações para as empresas.

Cerca de 76 veículos, irão compor a nova frota de ônibus que será amarela e com dimensões variadas. Entre as novidades, todos os ônibus com acessibilidade, película de proteção solar e botão de pânico. Parte da frota ainda terá ar-condicionado. Além do cartão MixMob, as passagens poderão ser compradas por aplicativo e em estabelecimentos comerciais. Inicialmente, também poderão ser pagas em dinheiro dentro dos ônibus.

Novo Hamburgo foi dividida em quatro áreas, cada uma sendo representada por uma cor e letra que facilitará o deslocamento das pessoas. As placas serão afixadas no para-brisa dos ônibus e ao lado da porta de entrada.

Cada área representará a região de origem e destino da linha:

Área LESTE (verde): atenderá os bairros Canudos, Jardim Mauá e Rondônia.

Área NORTE (azul): atenderá os bairros Alpes do Vale, Diehl, Guarani, Hamburgo Velho, Operário, Roselândia, São Jorge, São José e Vila Nova.

Área OESTE (amarelo): atenderá os bairros Boa Saúde, Ideal, Petrópolis, Primavera, Rincão, Vila Rosa, Rio Branco, Boa Vista e Ouro Branco.

Área SUL (vermelho): atenderá os bairros Lomba Grande, Industrial, Liberdade, Pátria Nova e Santo Afonso.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte