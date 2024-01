Reajuste na tarifa do transporte coletivo de João Pessoa (PB) a partir deste domingo (28)

Passagem irá custar R$ 4,90; aumento foi de 4,2%

YURI SENA

A partir deste domingo, 28 de janeiro de 2024, os usuários do transporte coletivo em João Pessoa, na Paraíba, enfrentarão um reajuste na tarifa, que passará de R$ 4,70 para R$ 4,90, representando um aumento de 4,2%. A decisão foi oficializada nesta sexta-feira (26) após uma votação realizada pelo Conselho de Mobilidade Urbana durante uma reunião na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

A proposta de aumento de 20 centavos recebeu o apoio expressivo de 12 votos a favor, enquanto apenas um membro do conselho registrou seu voto contra. Este reajuste vem após o último ocorrido em março de 2023, quando a tarifa subiu de R$ 4,40 para os R$ 4,70 atuais.

O processo agora avança para a formalização pela Prefeitura de João Pessoa, que deverá incorporar as mudanças na estrutura tarifária do transporte público da cidade. Essa atualização gerou discussões entre os órgãos competentes e a população, levantando questões sobre o impacto econômico para os passageiros e os serviços oferecidos no sistema de transporte coletivo da capital paraibana.

