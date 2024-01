Política de tolerância zero contra irregularidades no transporte público de BH tira oito ônibus das ruas

Fiscalização vistoriou 15 ônibus, detectou 46 irregularidades e expediu 43 autuações e três advertências

ALEXANDRE PELEGI

A política de “Tolerância Zero” anunciada pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, nessa quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, já apresenta os primeiros resultados.

Foram realizadas duas operações de fiscalização do transporte público na capital mineira, que resultaram em 15 ônibus vistoriados e 46 irregularidades detectadas.

De acordo com a prefeitura de BH, os fiscais expediram 43 autuações e três advertências, sendo recolhida oito autorizações de tráfego (AT).

A equipe estava composta por agentes da Sumob, BHTrans e Guarda Civil Municipal.

As duas operações foram realizadas na região do Barreiro e no bairro São Geraldo.

No primeiro caso, foram abordados oito veículos, com 20 autuações. Do total, sete ônibus foram recolhidos, e um veículo, da linha 329, foi removido com os pneus em péssimo estado, além do mau funcionamento do freio de portas.

Na região do Barreiro as irregularidades com mais autuações foram vazamento de óleo, elevador sem funcionamento, freio de porta e ar-condicionado desligados e más condições dos veículos, comprometendo a segurança dos passageiros.

Já na operação realizada no bairro São Geraldo, foram vistoriados sete ônibus, resultando em 23 autuações, três advertências e uma autorização de tráfego (AT) recolhida. Um veículo da linha 9214 foi removido por estar com a AT vencida, além de apresentar desgaste nos pneus dianteiros, problemas no extintor de incêndio e nos bancos dos passageiros e do motorista.

As irregularidades mais comuns encontradas nos ônibus fiscalizados foram: defeito no elevador e farol, mau funcionamento do freio de porta e falta de luz de ré e de freio.

A prefeitura informa que todos os oito ônibus que tiveram a AT recolhida ficam impedidos de circular nas ruas até que os problemas sejam reparados.

“Os veículos precisam passar por uma nova vistoria para receber o documento de volta. Nesse período, não será paga a remuneração complementar, que leva em conta a quilometragem percorrida pelo ônibus”, diz a prefeitura.

A política de Tolerância foi divulgada pelo prefeito Fuad Noman na quinta-feira (25). A iniciativa visa, através de um conjunto de medidas, melhorar o atendimento para o cidadão e punir a má qualidade na prestação do serviço.

As ações do município incluem três frentes: ações jurídicas para a cobrança de multas administrativas aplicadas às empresas; reforço na fiscalização; evolução tecnológica.

FISCALIZAÇÃO

A prefeitura de BH informa que a política de Tolerância Zero em relação ao serviço de transporte público, as operações de fiscalização realizadas por equipes da Sumob, Guarda Municipal e BHTrans passam a ser realizadas quatro vezes por semana. O objetivo é vistoriar a condição dos ônibus, especialmente no que diz respeito a segurança dos passageiros e operadores. Entre julho e dezembro do ano passado foram feitas 2.466 operações de fiscalização, com 38.869 vistorias.

Os veículos que estiverem com mau funcionamento dos elevadores para embarque e desembarque de pessoas com deficiência terão a Autorização de Tráfego (AT) recolhida e a remuneração complementar cortada.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes