Ônibus da Expresso Adamantina se envolve em acidente em bairro de Belo Horizonte

Empresa é alvo de mandado judicial expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT-MS), e ônibus acabou recolhido ao pátio do Detran-MG

ALEXANDRE PELEGI

Um ônibus da Expresso Adamantina se envolveu em um acidente nessa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, no bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte

O motorista teria perdido o controle ao tentar subir um morro, o que provocou o abalroamento de dois carros.

A informação é do site G1-MG.

De acordo com a matéria, a Polícia Militar (PM) teria descoberto um mandado judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) que impedia o veículo de circular.

Ainda segundo o G1, condutores e passageiros dos veículos envolvidos não precisaram de atendimento médico.

Devido à medida judicial, o ônibus foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MG).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes