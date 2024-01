Linhas alimentadoras do BRT Campo Grande, em Campinas (SP), terão mais ônibus a partir de segunda (29)

Para atender ao aumento da demanda, linhas 227 (Jardim Florence II) e 234 (Satélite Íris III) circularão com intervalos menores

ALEXANDRE PELEGI

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) irá aumentar o número de ônibus nas linhas alimentadoras 227 (Jardim Florence II) e 234 (Satélite Íris III).

Além do acréscimo de veículos, as duas linhas circularão com intervalos menores.

A mudança está prevista para esta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024.

O objetivo é atender ao aumento da demanda de usuários, que embarcam nas alimentadoras nos bairros para acessar ao Terminal Satélite Íris e realizar a integração com as linhas BRT20, BRT21, BRT25 e BRT26.

Outras cinco linhas radiais terão a oferta de ônibus ajustada à demanda atual.

A Emdec informa que a medida é mais um passo para a ativação do sistema de transporte público coletivo tronco-alimentado, visando viagens mais rápidas e ganho de tempo para os passageiros.

ALTERAÇÕES

Na operação em dias úteis, a frota da linha 227 passa de quatro para cinco veículos e os intervalos de 10 para oito minutos, nos horários de pico. Já a frota da 234 passa de três para quatro veículos e os intervalos de 12 para oito minutos, nos picos.

Também a partir de segunda (29), cinco linhas radiais (bairro/Centro) do Campo Grande terão a frota adequada à atual demanda de passageiros: 221 (Satélite Íris IV), 222 (Jardim Florence), 223 (Satélite Íris III), 228 (Princesa D’Oeste) e 229 (Jardim Florence II). Com isso, os intervalos serão ampliados.

Na operação realizada aos sábados, as linhas já circulam com um veículo na frota e essa operação será mantida nesta etapa. A exceção será a linha 229, cuja frota que circula aos sábados passará de três para dois veículos, com ampliação dos intervalos, a partir do dia 27 de janeiro.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes