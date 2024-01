Justiça determina à Prefeitura que pare de criar obstáculos às obras do BRT em Cuiabá (MT)

Além de determinar uso de força policial, magistrado impõe pagar multa de R$ 5 mil ao dia em caso de descumprimento do Município

ALEXANDRE PELEGI

Uma decisão da Justiça Estadual do Mato Grosso adicionou mais um capítulo à disputa entre Estado e prefeitura da capital sobre as obras do BRT, sistema de ônibus rápidos.

O juiz Flávio Miraglia Fernandes, da 5ª Vara da Fazenda Pública, expediu nessa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, uma liminar determinando que a Prefeitura de Cuiabá pare de “criar obstáculos” contra a implantação do BRT na Capital. O magistrado chegou a autorizar o uso de força policial para garantir a continuidade das obras.

“Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o Município de Cuiabá se abstenha de criar obstáculos à implantação do projeto BRT com base na ausência de licenças, autorizações e alvarás. Esta decisão visa assegurar a continuidade das obras, considerando-se os princípios da legalidade, eficiência e interesse público”, decidiu o magistrado.

A decisão judicial atende pedido de urgência do Governo de Mato Grosso.

O Governo explicou à Justiça que o Município vem criando obstáculos para providenciar a documentação necessária para a continuidade das obras, atrasando prazos e prestando respostas insuficientes às solicitações técnicas.

Para o juiz, a postura da Prefeitura fere os princípios constitucionais. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a construção de infraestruturas de transporte como o BRT, que servem a um propósito regional, é isenta das exigências de licenciamento e alvará específicos de cada município dentro da região metropolitana.

“A exigência de licenças, autorizações e alvarás pelo Município de Cuiabá não encontra fundamento legal adequado, principalmente diante das normativas do Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/2015), que estabelece diretrizes para o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas”, assinalou o magistrado.

Além de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento por parte do Município, o juiz autorizou uso de força policial para garantir a continuidade das obras na Capital.

O argumento é que a demora na implementação do projeto BRT vem acarretando prejuízos significativos não só aos cofres públicos, mas também à população, que se beneficia diretamente de melhorias no sistema de transporte público.

“Considerando a afirmação do Douto Procurador do Estado de que o Município vem dolosamente inviabilizando o andamento da execução do projeto por meio de exigências discricionárias e, diante do clima beligerante entre as partes envolvidas amplamente divulgada nas mídias, autorizo desde já o uso necessário e eventual de força policial para devido cumprimento desta medida”, finalizou o magistrado.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes