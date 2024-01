Guarapuava (PR) terá tarifa de ônibus mais barata a partir de segunda-feira (29)

Usuários do Guará Card pagarão R$ 2,50. Para pagamento em dinheiro, valor sobe dos atuais R$ 5,00 para R$ 6,00

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Guarapuava, município no Paraná com mais de 180 mil habitantes, comunicou nessa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, uma redução no valor da tarifa de ônibus para quem usa o cartão Guará Card.

De acordo com a prefeitura, a partir desta segunda-feira (29) a passagem para os usuários do cartão passa a custar R$ 2,50.

A tarifa paga em dinheiro será reajustada, passando dos atuais R$ 5,00 para R$ 6,00. O reajuste é previsto no contrato.

Com o aumento, quem possui o Guará Card terá um desconto de mais de 50% no valor cheio da passagem.

Para os estudantes que pagam meia passagem com o cartão VEM o preço se manterá R$ 2,50.

Já para os estudantes usuários do cartão Educard, a tarifa permanecerá em R$ 1,00. Este cartão beneficia estudantes dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior público, além dos alunos das faculdades particulares contemplados com programas federais de inclusão social e educacional.

O prefeito Celso Góes justificou a medida: “Sabemos o quanto a tarifa pesa no bolso do trabalhador. No ano passado, anunciamos uma redução significativa e seguimos continuamente trabalhando para chegar a esta redução atual. Estamos subsidiando mais da metade da tarifa, um dinheiro economizado no dia a dia que no fim do mês vai contribuir nas contas da casa”.

Os usuários podem continuar utilizando o seu cartão existente, sem a necessidade de efetuar uma troca. No entanto, o novo valor de R$ 2,50 só será aplicado para recargas realizadas a partir da data estabelecida.

Quem ainda não possui o Guará Card, pode adquirir nos pontos de venda da empresa concessionária do transporte coletivo, a Pérola do Oeste, de maneira gratuita.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes