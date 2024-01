Dados de alunos do ensino público de Manaus (AM) são atualizados na rede do Cartão Passa Fácil

Benefício garante meia-entrada e gratuidade no sistema de transporte coletivo da capital amazonense

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Manaus (AM), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) atualizaram os dados de alunos da rede pública de ensino no sistema de transporte da capital amazonense.

A ação busca dar continuidade da meia-passagem e a gratuidade para os estudantes por meio do Cartão Passa Fácil nos ônibus.

“Todos os alunos regularmente matriculados nas escolas municipais e estaduais têm seus dados automaticamente atualizados no sistema do Cartão Passa Fácil, isso traz comodidade e evita aquelas filas imensas que estávamos acostumados a ver em frente ao Sinetram”, explicou Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

A gratuidade abrange os alunos matriculados em escolas da rede pública, residindo a mais de um quilômetro de distância da escola, e com o CPF já registrado na central de matrículas.

No caso de estudantes da rede privada, cursos livres e universidades públicas e privadas, é necessário realizar o cadastro ou recadastro no site estudantes.manaus.am.gov.br e atualizar os dados, incluindo informações como: se mudou de escola, está matriculado em um novo curso ou se encerrou alguma atividade escolar citada no antigo cadastro.

Para os alunos que forem solicitar o benefício pela primeira vez, o cadastro pode ser feito pelo mesmo link citado acima.

De acordo com a prefeitura, a solicitação ou emissão de segunda via do cartão já pode ser feita pela assistente virtual Sindy, pelo WhatsApp no número (92) 98444-4412.

Quando concluído o processo, o estudante pode retirar o cartão nos terminais de integração, T1 – Constantino Nery, T3 – Cidade Nova e T5 – São José.

Há a disponibilidade de receber o bilhete em casa, e com desconto na taxa de entrega até 29 de fevereiro, saindo de R$ 12,50 por R$ 9,90.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte