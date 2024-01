Brasília tem esquema especial no transporte durante a 51ª Corrida de Reis neste sábado (27)

Linhas N1 e S1 que trafegam pelo Eixo Monumental terão seus percursos alterados

YURI SENA

Neste sábado 27 de janeiro de 2024, a partir das 14h, as linhas de ônibus do transporte público coletivo do Distrito Federal que trafegam pelas vias N1 e S1, no Eixo Monumental, terão seus percursos alterados devido à realização da 51ª Corrida de Reis. A interdição se estenderá da Catedral Rainha da Paz até a Torre de TV na S1 e até a Esplanada dos Ministérios na N1.

As mudanças impactarão passageiros que se deslocam entre a Rodoviária do Plano Piloto e as vias L2 e W3 Norte, o Setor de Indústrias Gráficas (SIG), a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), a Via Estrutural e as regiões de São Sebastião, Paranoá e Jardins Mangueiral.

Linhas provenientes da L2 Norte com destino à Rodoviária não passarão pela N1, optando pelo Setor de Autarquias Sul, Eixo L e Eixão. O trajeto inverso, da Rodoviária para a L2 Norte, permanecerá inalterado.

Para as linhas em direção à W3 Norte, será realizado um contorno pelo Setor Comercial Sul, evitando a passagem pela N1. Já para destinos como SIG, EPTG, Epia e Via Estrutural, os ônibus seguirão pelo Setor Comercial Sul, acessando o Parque da Cidade e saindo próximo ao Viaduto do Sudoeste, na Epig.

Passageiros com destino à Epia e Via Estrutural seguirão pela Avenida das Jaqueiras antes de acessar o trecho não interditado da N1. Durante o percurso no Parque da Cidade, embarque e desembarque são autorizados em qualquer ponto.

As linhas de São Sebastião, Jardins Mangueiral e Paranoá com destino à Rodoviária também terão seus trajetos redirecionados para a via S2, nas proximidades da Esplanada dos Ministérios, durante a interdição.

A linha 108.6 da TCB, que opera o trajeto circular Rodoviária do Plano Piloto/Shopping Popular/Rodoferroviária, terá viagens limitadas no sábado, das 6h30 às 12h. Não haverá viagens durante a tarde e noite, retomando à operação normal a partir das 6h30 de domingo (28).

Essas alterações visam garantir a mobilidade durante o evento esportivo, proporcionando informações úteis para os usuários do transporte público na capital federal.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte