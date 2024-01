Apucarana (PR) amplia itinerário de ônibus gratuito da “linha saúde”

Município vive situação emergencial com epidemia da dengue

ALEXANDRE PELEGI

A “linha saúde” 192, que opera gratuitamente no transporte coletivo de Apucarana (PR), ampliou seu itinerário nessa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Operando na cidade desde abril, a linha saúde incluiu em seu itinerário o Ginásio Lagoão, onde foi instalada a Central de Atendimento de Combate à Dengue.

São 12 viagens por dia, sempre partindo e retornando do ponto de ônibus situado na rua ao lado do terminal urbano.

A cidade passa por situação emergencial com uma epidemia da dengue.

Com o novo itinerário a primeira parada da “linha saúde” sempre será o Ginásio Lagoão, para em seguida percorrer o itinerário de costume: Centro de Saúde Infantil Sonho de Criança; Centro de Especialidade Médicas, Laboratório Municipal e Núcleo de Aconselhamento, Testagem e Tratamento de Apucarana (NATTA); Casa da Gestante e UPA, de onde retorna para o terminal urbano.

O prefeito Sebastião Ferreira Martins Júnior, o Junior da Femac, explica a ampliação do transporte gratuito: “A estrutura de serviço médico foi montada no Lagoão porque queremos dar todas as condições para as pessoas se tratarem e se recuperarem. Um espaço organizado e adequado quando as pessoas necessitam de atendimento da dengue”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes