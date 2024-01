Após 50 horas, rodovia dos Tamoios (SP-099) é reaberta ao tráfego na Serra Antiga neste sábado (27)

Interdição ocorreu por causa de riscos de deslizamentos de terra provocados pela chuva

ADAMO BAZANI

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informou que a Serra Antiga, da rodovia dos Tamoios (SP-099), foi reaberta ao tráfego de carros, caminhões, ônibus e demais veículos ao meio-dia deste sábado, 27 de janeiro de 2024, após cerca de 50 horas de interdição.

O trecho estava bloqueado desde a noite de quarta-feira (24), quando o Sistema de Monitoramento Meteorológico alertou para riscos de deslizamentos de terras decorrentes do alto volume de chuvas.

Segundo a agência, durante o período de interdição, os usuários da rodovia foram direcionados para a Serra Nova que esteve operando por meio da Operação Comboio com Pare e Siga no sentido litoral.

Os trabalhos foram realizados pela concessionária Tamoios em ação integrada com a Polícia Militar Rodoviária.

Ainda segundo a Artesp, om a liberação, a rodovia retorna à sua configuração padrão, com o tráfego no sentido litoral ocorrendo exclusivamente pela Serra Antiga, enquanto o tráfego no sentido São José dos Campos flui unicamente pela Serra Nova.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes