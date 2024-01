Acidente envolvendo ônibus e carreta na PR-151 em Jaguariaíva (PR) deixa feridos nesta sexta (26)

Motorista ficou em estado grave e foi socorrido e transportado de helicóptero pelo Samu até o hospital regional de Ponta Grossa (PR)

YURI SENA

Na tarde desta sexta-feira (26), um acidente na PR-151, nos Campos Gerais do Paraná, envolvendo um ônibus da empresa Gil Turismo e uma carreta, resultou em pelo menos cinco pessoas feridas, incluindo o motorista do coletivo, conforme informado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O motorista do ônibus, identificado como E.S.S., de 49 anos, ficou em estado grave e foi socorrido pelo Siate, sendo posteriormente transportado de helicóptero pelo Samu até o hospital regional de Ponta Grossa (PR). Os passageiros e o caminhoneiro envolvido não sofreram ferimentos, de acordo com a PRE.

O acidente ocorreu por volta das 15h, quando o ônibus partiu de Florianópolis (SC) com destino a Lagartos (SE), transportando 30 passageiros. Segundo informações preliminares, o motorista realizou um retorno na PR-151 e adentrou na PR-092 em direção ao pátio do restaurante Mirandinha, momento em que colidiu com a carreta que seguia no mesmo sentido.

A Polícia Civil assumirá a investigação para determinar as causas do sinistro, enquanto as equipes de resgate e autoridades rodoviárias atuam no atendimento às vítimas e na remoção dos veículos envolvidos.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte