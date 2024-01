Acidente envolvendo ônibus da Ouro e Prata em Capão da Canoa (RS) deixa feridos neste sábado (27)

Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Luzia para receber atendimento médico

YURI SENA

Na manhã deste sábado 27 de janeiro de 2024, um acidente envolvendo um ônibus da companhia Ouro e Prata e um carro na Estrada do Mar, resultou em duas pessoas feridas, uma mãe de 47 anos e sua filha, de 13 anos. O incidente ocorreu próximo ao km 43 da rodovia, por volta das 11h30.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo com placas de Esteio, na região metropolitana, seguia pela Avenida das Gaivotas no sentido Litoral-Serra. Ao acessar a Estrada do Mar, cruzou a frente do ônibus que se dirigia a Torres, ocasionando a colisão na rótula de acesso ao balneário.

As vítimas, conscientes no momento do resgate, foram encaminhadas ao Hospital Santa Luzia para receber atendimento médico. Tanto o condutor do veículo quanto o motorista do ônibus foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultados negativos. Felizmente, os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos.

O condutor do automóvel foi autuado por estar com a carteira de habilitação suspensa. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte