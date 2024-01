VÍDEO: Ônibus pega fogo na Avenida Augusto de Lima em Belo Horizonte (MG)

Segundo o Corpo de Bombeiros, veículo teve uma pane mecânica

YURI SENA

Na noite desta sexta-feira 26 de janeiro de 2024, um ônibus que realizava o trajeto Goiânia-Centro, pertencente à linha 5503, foi consumido por chamas na Avenida Augusto de Lima, esquina com Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PM) agiu prontamente, fechando a pista sentido bairro para o trânsito, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater o incêndio.

O incidente foi registrado próximo ao cruzamento da avenida com a rua São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o coletivo sendo consumido pelas chamas, além de caminhões e um grande número dos militares do Corpo de Bombeiros atuando na ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma pane mecânica no veículo. A interdição temporária da via busca garantir a segurança da população e dos demais veículos. O desdobramento do ocorrido está sendo acompanhado pelas autoridades competentes.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte