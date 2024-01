Trânsito em Santa Maria (RS) terá alteração por causa da programação de 11 anos da tragédia na Boate Kiss, a partir desta sexta-feira (26)

Algumas ruas no entorno do prédio da Boate serão totalmente bloqueadas até meio-dia de domingo (28)

MICHELLE SOUZA

Por causa da programação alusiva aos 11 anos da tragédia na Boate Kiss, a Prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, comunicou que haverá bloqueio total na Rua dos Andradas, entre a Rua André Marques e a Avenida Rio Branco, no Centro. O bloqueio começa nesta sexta-feira (26), a partir das 20h, e vai até domingo (28), ao meio-dia. No trecho, será montado um palco para ações de homenagem em frente ao prédio onde funcionava a boate.

Os motoristas e pedestres serão orientados por agentes da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana (CTMU) e da Guarda Municipal, que também irão auxiliar na segurança na Praça Saldanha Marinho e na Rua dos Andradas durante toda a programação.

O itinerário de todas as linhas do transporte coletivo que trafegam pela Rua dos Andradas no sentido Centro-Bairro sofrerão alterações. Durante o período de bloqueio, os ônibus vão trafegar pela Rua André Marques e Rua Vale Machado até a Avenida Rio Branco. Por isso, os usuários das linhas Casa de Saúde, Jardim Berleze, Brigada Itararé, Campestre e as linhas Salgado Filho devem realizar o embarque na parada localizada na Avenida Rio Branco, após a Rua Daudt, no sentido Centro-Bairro. A linha São José – Carolina fará o desvio pela Av. Rio Branco, retornado à Rua dos Andradas e seguindo o itinerário normal. No sentido Bairro-Centro, o itinerário do transporte coletivo permanecerá normal. A parada da avenida Rio Branco, próxima do Carrefour, só será atendida pela linha Vila Oliveira / Chácara das Flores.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte