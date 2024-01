Obras na Avenida Francisco Bicalho alteram itinerário de ônibus no Rio de Janeiro neste sábado (27)

População é orientada a estar atenta às mudanças temporárias no ajuste nos itinerários dos ônibus durante o período da obra

YURI SENA

A partir deste sábado 27 de janeiro de 2024, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e da CET-Rio, dará início às obras de urbanização na Avenida Francisco Bicalho, especificamente no cruzamento com a Avenida Rodrigues Alves. Sob a supervisão da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), a intervenção está programada para uma semana, afetando temporariamente o itinerário de linhas de ônibus e o funcionamento das agulhas na Avenida Francisco Bicalho.

Os passageiros de ônibus municipais com destino à Avenida Brasil deverão embarcar nos pontos sinalizados da pista central da Avenida Francisco Bicalho, junto à passarela da estação da Leopoldina e no lado oposto ao DETRAN.

O ponto de ônibus da Avenida Rio de Janeiro, em frente ao edifício da Bradesco Seguros, deixará de ser atendido pelas linhas oriundas da Avenida Francisco Bicalho, que servirá apenas para os serviços provenientes do Túnel Marcello Alencar. Passageiros que desejam embarcar nestas linhas deverão seguir pela calçada junto ao INTO, realizar a travessia no semáforo da rua Almirante Mariath e embarcar nos pontos sinalizados junto ao portão 24 do Porto.

Passageiros que utilizam os ônibus no Caju terão à disposição mais um ponto, que fica próximo à Passarela 1, no Cemitério do Caju.

As linhas municipais paradoras que acessam a Avenida Francisco Bicalho pela Avenida Presidente Vargas atenderão na Avenida Francisco Bicalho nos pontos da pista central (Passarela e ponte sobre o Rio Trapicheiros), na Avenida Rio de Janeiro no Portão 24 do Porto e na Avenida Brasil no Cemitério do Caju.

As linhas municipais rápidas e expressas que acessam a Avenida Francisco Bicalho pela Avenida Presidente Vargas farão atendimento na Avenida Francisco Bicalho nos pontos da pista central (Passarela e ponte sobre o Rio Trapicheiros).

As linhas intermunicipais paradoras com destino à Baixada Fluminense, que acessam a Avenida Francisco Bicalho pela Avenida Presidente Vargas, atenderão na Avenida Francisco Bicalho no ponto da pista lateral, próximo a Rua Geógrafo Milton Santos, na pista central na altura da ponte sobre o Rio Trapicheiros, na Avenida Rio de Janeiro no Portão 24 do Porto e na Avenida Brasil no Cemitério do Caju.

As linhas intermunicipais rápidas e expressas com destino à Baixada Fluminense, que acessam a Avenida Francisco Bicalho pela Avenida Presidente Vargas, deverão reproduzir o seguinte itinerário: …Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho (pista lateral), agulha de acesso à pista central (altura da Avenida Pedro II), Avenida Francisco Bicalho (pista central), Elevado do Gasômetro, alça de acesso à Avenida Brasil, Avenida Brasil (pista central)…

As linhas intermunicipais com destino à Ponte Rio-Niterói, que acessam a Avenida Francisco Bicalho pela Avenida Presidente Vargas, deverão reproduzir o seguinte itinerário: …Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho (pista lateral), agulha de acesso à pista central (altura da Avenida Pedro II), Avenida Francisco Bicalho (pista central), Elevado do Gasômetro, Ponte Rio-Niterói…

A população é orientada a estar atenta às mudanças temporárias no trânsito e ao ajuste nos itinerários dos ônibus durante o período da obra, previsto para uma semana, visando aprimorar a infraestrutura viária da região.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte