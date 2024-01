Número de viagens do transporte público de Araraquara (SP), será ampliado nos finais de semana, a partir deste sábado (27)

Aumento será de 6% no sábado e 21% aos domingos

MICHELLE SOUZA

A partir deste sábado, 27 de janeiro de 2024, a prefeitura de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, Viação Paraty e o Consórcio Araraquara de Transporte (CAT), irá readequar as tabelas de horários do transporte coletivo, nos finais de semana. Nesta primeira etapa, aos sábados, o número de partidas será ampliado em 6% e aos domingos o aumento será de 21%.

O secretário da pasta, Nilson Carneiro, afirma que novos estudos das tabelas horárias estão sendo feitos também nos dias úteis, para evitar atrasos. “A Secretaria tem trabalhado com a empresa, com objetivo de melhorar e atender as demandas coletivas da população que faz uso do transporte, inclusive em dias úteis, onde faremos paulatinamente adequações para evitar atrasos nas linhas”.

As mudanças e adequações podem ser consultadas no site: novocardararaquara.com.br, no aplicativo de consulta HoraBus e no aplicativo de localização SeuOnibus.

Outras informações e reclamações podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 99722-8621 ou através dos telefones, 0800 778 9696 ou 3335-80-25.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte