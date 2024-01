Linha 15-Prata de monotrilho opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada nesta sexta (26)

Falha em equipamento de via causou paralisação do trecho entre Vila Prudente e Oratório das 7h59 às 8h10; PAESE chegou a ser acionado mas foi desmobilizado com retomada da circulação

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza a linha 15-Prata de monotrilho na manhã desta sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, enfrente dificuldades desde às 7h59.

Uma interferência na via na Estação Vila Prudente faz com que os trens circulem com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

O Diário do Transporte procurou o Metrô, que disse em nota que a operação foi paralisada entre Vila Prudente e Oratório. O trecho foi atendido por ônibus do PAESE até às 8h10, quando o problema foi resolvido e a circulação voltou ao normal.

Notas do Metrô:

“Desde às 7h59, entre as estações Vila Prudente e Oratório da Linha 15-Prata, a circulação dos trens está paralisada por falha em equipamento de via. A manutenção já está no local e o PAESE está atendendo os passageiros com seis ônibus articulados. O Metrô pede desculpa pelo transtorno.”

“26/01/2024, 08h10, Sistema normalizado na Linha 15.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte