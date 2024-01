Fiscalização de exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais começa em maio, avisa ANTT

Ação será realizada pelos órgãos estaduais de trânsito, em duas datas: a partir de 1º de maio ou 31 de maio, conforme período de vencimento da carteira. Motoristas serão notificados sobre necessidade de realização do exame por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e por e-mail da Senatran

A ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres) comunica a todos os transportadores das categorias C, D e E que iniciará no dia 1º de maio a fiscalização e autuação em todo o Brasil da exigência obrigatória do exame toxicológico.

Essa ação será realizada pelos órgãos estaduais de trânsito.

O início da fiscalização se dará em duas datas: a partir de 1º de maio ou 31 de maio, conforme o período de vencimento da carteira.

Como mostrou o Diário do Transporte nesta sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, o prazo para colocar em dia o exame, que venceria no próximo domingo (28), foi prorrogado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Os novos prazos para realização do exame toxicológico levam em conta o mês de validade da CNH do motorista, escalonando da seguinte forma:

= Condutores com validade da CNH entre janeiro e junho terão até 31 de março de 2024 para realizar o exame toxicológico.

= Condutores com validade da CNH entre julho e dezembro terão até 30 de abril de 2024 para realizar o exame toxicológico.

“A medida visa oferecer mais tempo para que os condutores dessas categorias regularizem suas situações sem enfrentar as penalidades – multa de R$ 1.467,35, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, diz a nota da ANTT.

A nota da ANTT informa ainda que os motoristas serão notificados sobre a necessidade de realização do exame toxicológico por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), recebendo alertas “push” na tela inicial do celular, mensagens na central de mensagens da CDT e na área específica do exame toxicológico no app.

Além disso, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) enviará mensagens por e-mail a todos os condutores cadastrados no sistema.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes