Festival de Verão em Salvador (BA) conta com operação especial no transporte público neste sábado (27)

Além do reforço nas linhas de ônibus, os usuários poderão contar com um funcionamento diferenciado no Metrô para atender à demanda do evento

YURI SENA

O público que vai ao Festival de Verão Salvador, marcado para este sábado 27 de janeiro de 2024 e domingo (28), contarão com uma operação especial de transporte para garantir mobilidade e comodidade. O evento, que será realizado no Parque de Exposições, localizado na Avenida Luís Viana, mais conhecida como Paralela, promete agitar a capital baiana.

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), a frota de ônibus terá horário estendido nos dois dias do festival, operando das 21h às 4h. Trinta ônibus da frota reguladora estarão disponíveis nas estações Mussurunga e Pirajá, atendendo aqueles que optarem pelo transporte público para chegar ao local do evento.

Além das linhas regulares que cobrem a região do festival e ambas as estações, o público contará com a oferta de “reguladores”, veículos extras especialmente designados para o evento. Agentes de trânsito e transporte, assim como servidores das concessionárias, estarão presentes na região para orientar os usuários durante a chegada e saída do festival.

Operação Especial no Metrô para Atender à Demanda do Festival

O esquema de funcionamento do metrô também foi ajustado para atender à demanda esperada durante o Festival de Verão Salvador. No sábado, a estação Mussurunga, próxima ao local dos shows, operará 24 horas. As demais estações terão apenas o desembarque liberado após a meia-noite, horário de encerramento normal do transporte.

Na madrugada de segunda-feira (29), o fechamento da estação Mussurunga está programado para as 3h. Durante toda a operação especial, haverá reforço no quadro dos agentes de atendimento e segurança, além do aumento da frota de trens de acordo com a demanda, proporcionando uma experiência de transporte eficiente e segura para os participantes do Festival de Verão Salvador.

