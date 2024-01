Detro-RJ multa 11 ônibus no transporte intermunicipal por problemas no sistema de ar condicionado

Operação Controle Térmico verificou 202 veículos em 12 terminais do estado

YURI SENA

Nesta sexta-feira, 26 de janeiro, fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) conduziram mais uma edição da “Operação Controle Térmico”. A ação abrangeu a fiscalização de 202 ônibus intermunicipais distribuídos em 12 terminais do estado, resultando na aplicação de 11 multas.

Durante a operação, seis ônibus foram flagrados operando sem sistema de ar condicionado, ou com o aparelho desligado ou apresentando defeitos, levando à autuação e recolhimento desses veículos para as garagens. Outras cinco multas foram emitidas por irregularidades diversas, incluindo a falta de selo ou certificado de autorização para tráfego vencido ou rasurado.

Os terminais rodoviários alvo da “Operação Controle Térmico” abrangeram locais estratégicos, incluindo a Rodoviária do Rio, os Terminais Rodoviários Roberto Silveira e João Goulart em Niterói, o Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, o Terminal do Shopping de Duque de Caxias, o Terminal Rodoviário de Nilópolis, o Terminal Rodoviário de Itaguaí, o Terminal Rodoviário Francisco Torres em Volta Redonda, o Terminal Rodoviário Comendador Geraldo Osório em Barra Mansa, o Terminal Rodoviário Roberto Silveira em Campos dos Goytacazes, a Rodoviária de Macaé e o Terminal Rodoviário de Teresópolis.

O presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, destacou a importância da fiscalização, afirmando: “Seguimos fiscalizando o transporte intermunicipal do estado, e hoje, em especial, a situação dos aparelhos de ar condicionado, muito importantes para o bem-estar da população.” A ação reforça o compromisso do órgão em assegurar a qualidade e a segurança no transporte coletivo intermunicipal no Rio de Janeiro.

