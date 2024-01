Confira a programação do Carnaval 2024 para os ônibus intermunicipais da EMTU em São Paulo

Horários são diferenciados nas regiões metropolitanas de SP, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba e Baixada Santista

ARTHUR FERRARI

Durante o Carnaval 2024, entre os dias 10 e 14 de fevereiro, os ônibus intermunicipais do estado de São Paulo, gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), terão operação especial.

Abaixo você confere como fica a programação para as regiões metropolitanas de SP, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba e Baixada Santista.

Vale ressaltar que as linhas que atendem aos municípios do Litoral Norte e cidades como São Luiz do Paraitinga, Santa Branca, Cunha e demais, também serão reforçadas.

Dia 12/02 – programação de sábado

Dia 13/02 – programação de domingo

Dia 14/02 – programação de sábado, com reforço a partir das 11h00.

Região Metropolitana da Baixada Santista:

Dia 12/02

Linhas 905, 910, 921, 930, 931, 934EX, 942, 943, 954, 955 com programação horária de dias úteis

Linhas 906, 912, 927, 932, 933, 934, 936, 947, 956, 957 e 970 com programação horária de sábado com carros extras.

As demais linhas com programação horária de sábado.

Linha 933DV1 não opera

VLT com programação horária de sábado

Dia 13/02

Todas as linhas com programação horária de domingo/feriado.

VLT também com programação horária de domingo/feriado.

Dia 14/02

Linhas 906, 912, 927, 932, 933, 934, 936, 947, 956, 957 e 970 com programação horária de sábado com carros extras.

As demais linhas com programação horária de dias úteis.

VLT com programação horária de dias úteis.

A linha 933DV1 não opera.

Região Metropolitana do Vale do Paraíba:

Dia 12/02 – programação de sábado

Dia 13/02 – programação de domingo

Dia 14/02 – programação de sábado, com reforço a partir das 11h00.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte