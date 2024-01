Caraguatatuba (SP) oferece ônibus extras para candidatos do concurso público neste domingo (28)

Processo conta com 26.406 inscrições confirmadas

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, anunciou hoje medidas para atender à demanda crescente de usuários de transporte coletivo que prestarão o concurso público municipal no próximo domingo, dia 28 de janeiro.

Com um total de 26.406 inscrições confirmadas para o certame, a administração municipal reconheceu a importância de garantir uma mobilidade eficiente para os candidatos, especialmente considerando a possibilidade de contratempos no trânsito. Nesse contexto, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão informou que serão disponibilizados horários extras nos ônibus, seguindo a programação de sábado.

Os ajustes na oferta de transporte coletivo serão focados nos horários de pico, tanto pela manhã quanto à tarde, visando atender à movimentação intensa dos candidatos que se deslocarão para as escolas designadas para a realização das provas. A medida tem como objetivo principal proporcionar uma locomoção mais tranquila e eficiente, evitando atrasos que possam prejudicar os participantes do concurso.

Além do reforço nos horários, agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM), estarão presentes nos acessos e trajetos das escolas onde ocorrerão as avaliações. Essa ação visa garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos candidatos durante o deslocamento até os locais de prova.

A Prefeitura destaca a importância de os candidatos planejarem sua saída com antecedência, considerando a possibilidade de congestionamentos e imprevistos no trânsito. A recomendação é sair de casa com tempo suficiente para evitar contratempos e garantir que todos cheguem aos seus destinos no horário estabelecido para o início das provas.

Com a opção dada aos candidatos de se inscreverem em até quatro cargos, a Prefeitura ressalta a importância de observar cuidadosamente os horários das provas, evitando coincidências que possam comprometer a participação nos exames.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte