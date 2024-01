Cachoeiro de Itapemirim (ES) anuncia reajuste na tarifa do transporte público a partir desta segunda (29)

Descontos para o Cartão Cidadão e para o Cartão Escolar foram mantidos pela prefeitura

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, informou que será aplicado um reajuste no valor da passagem do transporte público. A mudança foi definida após reunião Conselho Municipal de Transporte e Tarifas de Cachoeiro nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

Segundo a gestão municipal, o preço da passagem para pagamento a bordo, em dinheiro e vale-transporte passará de R$ 4,40 para R$ 4,70 a partir de 29 de janeiro.

Por outro lado, foi confirmado que não haverá reajuste na tarifa do Cartão Cidadão, sistema de bilhetagem eletrônica no município. Com isso, o valor será mantido em R$ 3,50 para linhas urbanas.

No Cartão Escolar, o valor continuará o mesmo: R$ 1,75. Para as linhas dos distritos Burarama, São Vicente e COnduru, o desconto Cartão Cidadão passará a ser aplicado, com uma redução de R$ 1,20 do valor da tarifa convencional.

Cartão Cidadão

Segundo a prefeitura, considerando um ano com 250 dias úteis e o passageiro pegando ônibus duas vezes por dia, o cidadão poderá economizar até R$ 600 se usar o Cartão Cidadão.

Para cconfecção do cartão, os usuários devem ir à loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) com documento de identificação. O local funciona no 1º piso do Shopping Cachoeiro, de segunda a sexta das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 13h.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte