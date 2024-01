Belo Horizonte (MG) realiza primeira reunião do Comurb de 2024

Valor da tarifa e necessidades de investimentos em mobilidade urbana estiveram entre os temas debatidos

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, realizou a 1ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (Comurb). A reunião foi realizada de maneira virtual nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

O evento contou com a participação do superintendente de mobilidade de Belo Horizonte, André Dantas, que preside o grupo, e com a presença de conselheiros representantes do Executivo, do setor técnico e da sociedade civil.

A primeira pauta da reunião foi a apresentação dos números sobre a remuneração complementar de 2024 e o reajuste da tarifa, que foi de R$ 4,50 para R$ 5,25. Dantas explicou que a tarifa se manteve estável no valor de R$ 4,50 por cinco anos, período em que houve aumento dos custos do insumo do transporte.

O superintendente acolheu as considerações dos conselheiros para a necessidade de serem realizadas pesquisas de avaliação do comportamento os usuários, uma vez que vem sendo registrada queda da demanda em cerca de 25% em 5 anos.

O representante da CRTT Nordeste, Silas Felipe, disse que a entrada de ônibus novos, em linhas da região, provocou a redução o número de reclamações dos moradores sobre a condição dos ônibus.

Ao falar sobre a remuneração complementar, Dantas ressaltou que a legislação prevê equilíbrio entre custo e receitas do sistema, estabelecendo que, “quanto maior for a dotação orçamentária para remuneração complementar, menor será a tarifa”.

Outra pauta da reunião foi o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMU). Conselheiros cobraram mais investimentos na área. A diretora de Dados e Informações da BHTrans, Jussara Belavinha esclareceu que foram realizados mais de três mil projetos no ano de 2023 com recursos do FMU.

Além disso, foi definida a criação de duas câmaras técnicas no Comurb: uma sobre o novo modelo de negócio do transporte coletivo e outra sobre financiamento de mobilidade.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte