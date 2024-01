Transporte coletivo de Belo Horizonte recebe 567 ônibus novos

Cidade investe em modernização no Transporte Público com veículos climatizados acessíveis e inclusivos

YURI SENA

Belo Horizonte, [Data Atual] – A capital mineira celebra a recente adição de 567 novos ônibus à sua frota de transporte público, ultrapassando as expectativas estipuladas pela Lei 11.458/23, que inicialmente previa a inclusão de 420 veículos. Equipados com ar-condicionado, suspensão a ar e acessibilidade, os novos ônibus já circulam pelas ruas e avenidas da cidade, chamando a atenção com uma plotagem especial na traseira que destaca os números que superam a meta estabelecida.

Com essa significativa atualização, mais de 70% da frota de Belo Horizonte agora oferece conforto adicional aos passageiros, proporcionando uma experiência de viagem mais agradável. A idade média dos veículos também diminuiu, passando de 6 anos e 8 meses para 6 anos e 2 meses desde julho.

Além do aumento da frota, a vigência da Lei 11.458 trouxe consigo um aumento no número de viagens diárias. Foram incorporadas 1.274 novas viagens em dias úteis e 623 nos finais de semana, resultado das contribuições da comunidade e estudos técnicos realizados pela equipe da Superintendência de Mobilidade (Sumob).

Gratuidades e Inclusão Social no Transporte Coletivo

A prefeitura de Belo Horizonte não apenas modernizou a frota, mas também implementou medidas que visam tornar o transporte coletivo mais inclusivo e acessível.

Dentre as melhorias, destacam-se as gratuidades, como o Vale-Transporte de Saúde, priorizando pacientes oncológicos e seus acompanhantes em deslocamentos para consultas e procedimentos médicos no Sistema Único de Saúde.

Medidas voltadas para a proteção das mulheres também são evidentes, com a introdução do Auxílio Transporte Mulher, destinado a mulheres em situação de violência doméstica. Além disso, cerca de 6 mil estudantes do município são beneficiados com o Auxílio de Transporte Escolar, garantindo a gratuidade nos ônibus.

Outra iniciativa importante é a tarifa zero nas comunidades, visando proporcionar igualdade de acesso ao transporte público. Em fase de regulamentação, o Auxílio de Transporte Social está prestes a beneficiar famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, garantindo o deslocamento e o acesso ao serviço público de transporte coletivo convencional e suplementar no município.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte