Trabalhadores do transporte coletivo de Rondonópolis (MT) aprovam estado de greve após assembleia

Ao todo, foram registrados 50 votos favoráveis e quatro contrários; sindicato apresentará pauta de reivindicações às autoridades

GUILHERME STRABELLI

Os trabalhadores da empresa Cidade de Pedra, através do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTTRR), aprovaram o estado de greve após assembleia realizada na última terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

Segundo o STTTRR, a decisão está ligada ao término do contrato da empresa com a prefeitura de Rondonópolis e a possibilidade de absorção dos trabalhadores pela Autarquia do Transporte Coletivo, através da contratação de uma cooperativa.

Uma das principais insatisfações dos trabalhadores diz respeito aos direitos trabalhistas. Na Cidade de Pedra, eles eram regidos pela CLT, enquanto na cooperativa iriam perder os direitos. A perda de benefícios como auxílio alimentação e vale gás e a impossibilidade de serem assistidos pelo Sindicato também geram insatisfações.

Ao todo, foram 50 votos favoráveis e quatro contrários. Na mesma assembleia, os trabalhadores foram consultados sobre possibilidade de adesão à cooperativa, proposta que foi reprovada por unanimidade.

O presidente do STTTRR, Afonso Aragão, enfatizou que o sindicato está disposto a estabelecer um diálogo com as autoridades para solucionar o problema. “Não queremos uma paralisação, mas sim que a situação seja resolvida. A paralisação é a nossa última alternativa”, afirmou. Com a aprovação do estado de greve, o próximo passo é apresentar uma pauta de reivindicações ao Poder Público.

Contratação por dispensa de licitação

Em junho de 2023, a prefeitura prorrogou por seis meses o contrato com a Cidade de Pedra. O novo contrato foi publicado no dia 20 de junho de 2023 e garantiu a prestação dos serviços de transportes no município.

Essa foi a quarta contratação por dispensa de licitação, sendo que a primeira aconteceu em julho de 2022. Na época, a prefeitura criou a Autarquia para operar as linhas em substituição à concessão. A promessa era de que todo o transporte coletivo seria operado pela autarquia.

Relembre:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte