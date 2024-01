Toledo (PR) reabre licitação do transporte coletivo estimada em R$ 307 milhões

Concorrência anterior foi suspensa para cumprir sugestões do Tribunal de Contas do Paraná, que indicou 12 inconformidades no edital

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Toledo (PR), cidade com mais de 140 mil habitantes, publicou nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, o lançamento de nova licitação para Concessão do Transporte Coletivo de Passageiros do Município.

O certame anterior, lançado em 2023, acabou suspenso para correção de problemas identificados no edital pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná).

O novo edital estima o valor total da concessão para os dez anos de operação em R$ 307 milhões (R$ 307.028.083,20).

A sessão pública para abertura dos envelopes da empresas participantes será realizada no dia 12 de março de 2024.

O certame será julgado pelo critério de menor preço (menor tarifa de remuneração).

A frota atual da cidade é de 35 veículos em operação e sete veículos de reserva, totalizando 42 unidades, sendo mais utilizado o modelo Midiônibus, correspondendo a 54% das viagens. Já o Micro-ônibus representa 34% da frota e o ônibus Comum 12%.

O edital prevê Sistema de Bilhetagem Eletrônica, com comunicação à Central de Processamento; ar condicionado ou climatizadores; sistema de áudio nos ônibus e terminais; conexão gratuita à internet aos usuários durante a viagem; criação de Centro de Controle Operacional (CCO), sob responsabilidade da Concessionária; Sistema de Telemetria e aplicativo de celular ao usuário, com informações de linhas, horários, itinerários, valores etc.

INCONFORMIDADES

No relatório do TCE-PR, que provocou a suspensão do edital anterior para correção, os auditores apontaram a existência de 12 inconformidades, em relação às quais emitiram 30 orientações. Segundo eles, as ações indicadas “contribuem para o sucesso da contratação ao corrigir previamente problemas que poderiam ocorrer no momento da execução do contrato e que poderiam ser de difícil correção“.

Dentre as falhas que precisaram ser corrigidas para a republicação do edital estavam as seguintes: inconformidade dos custos que compõem a modelagem tarifária; inadequação das premissas relacionadas com as potenciais fontes de receita acessória; exigências de qualificação técnica indevidas; impropriedades em relação às exigências relativas às garagens; ilegal vedação de participação no certame de empresas em recuperação judicial; impropriedades nas regras de revisão e reajuste contratual; previsão autorizativa genérica de prorrogação do prazo da concessão; indicadores de desempenho incapazes de medir a qualidade do serviço de forma efetiva e transparente; inadequação de ferramentas para garantir uma gestão eficaz e eficiente dos dados; e inadequação dos métodos e mecanismos para minimizar as possibilidades de interrupção ou queda na qualidade dos serviços de tecnologia prestados.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes