Semob de Brasília inicia Ação Educativa para Aprimorar Serviço de Transporte Público

Iniciativa começa instruindo funcionários da empresa Piracicabana, mas será expandida para outras concessionárias

ARTHUR FERRARI

Nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) de Brasília (DF) dá início a uma ação educativa voltada a motoristas e cobradores, visando aprimorar a qualidade do serviço e elevar a satisfação dos passageiros. Palestras ministradas por auditores e fiscais serão realizadas no Centro Cultural de Brasília, durante os dias 25 e 26 deste mês.

A iniciativa engloba atividades práticas seguidas de palestras, programadas para ocorrer de 27 de janeiro a 17 de fevereiro no Sest/Senat Samambaia. Inicialmente, duas turmas, cada uma composta por 50 rodoviários da Piracicabana, participarão do treinamento, com previsão de expansão para outras concessionárias em breve.

De acordo com registros da Ouvidoria do GDF, a conduta dos motoristas de ônibus lidera as reclamações dos usuários do transporte público coletivo. Durante o evento, a Semob abordará conceitos de serviço adequado e destacará a relevância dos motoristas e cobradores na satisfação do passageiro.

A ação da Semob integra a estratégia de reduzir, até 2026, pelo menos 30% das queixas desse tipo. Em 2023, a Ouvidoria contabilizou 6.830 reclamações relacionadas a motoristas e 623 referentes a cobradores.

“Esperamos que o treinamento capacite motoristas e cobradores a reconhecerem a importância de sua conduta para a satisfação e segurança dos passageiros do transporte público coletivo do DF”, afirma Marconi Albuquerque, coordenador de Fiscalização e Controle da Subsecretaria de Fiscalização da Semob.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte