Rodovia dos Tamoios registra novo deslizamento na manhã desta quinta-feira (25)

Trecho estava interditado devido ao alto volume de chuvas

GUILHERME STRABELLI

A Concessionária Tamoios informou eu foi registrado um novo deslizamento na Rodovia dos Tamoios por volta das 9h30 desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

Segundo a concessionária, o deslizamento aconteceu na altura do km 73, na Serra Antiga. Por causa do alto volume de chuvas, o trecho está interditado. Por isso, não havia veículos no local no momento do acidente.

A concessionária informou ainda que o trânsito está fluindo em operação especial pela Serra Nova.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte