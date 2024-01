Queda de barreira e pedras causam interdição total da Rodovia Mogi-Bertioga, na manhã desta quinta-feira (25)

Bloqueio acontece nos dois sentidos do km 84

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quinta-feira, 24 de janeiro de 2024, o DER-SP, Departamento de Estradas de Rodagem, informou pelas redes sociais, que a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) está fechada nos dois sentidos, após uma queda de barreira e pedras, na altura do km 84.

No quilômetro 69, ainda na região do Planalto, e no quilômetro 98, no trevo com a Rio-Santos, também há bloqueio.

A sugestão para o motorista, como rotas alternativas, são a Rodovia dos Tamoios (SP-99) ou o Sistema Anchieta-Imigrantes (SP-150 e SP 160).

Já a Rodovia Cônego Domênico Rangoni está com bloqueio parcial por causa de um caminhão que rodou no km 258, no sentido Santos. Só tem uma faixa liberada.

E ainda por causa do grande volume de chuva, a Serra antiga da Tamoios segue fechada, e a pista nova com operação comboio como alternativa.

Ainda não há previsão sobre a liberação.

Por causa do feriado de aniversário de São Paulo, cerca de 100 mil veículos eram esperados nas Rodovias que dão acesso ao litoral de SP, a partir desta quinta-feira.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte