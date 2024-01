Prefeitura de Belo Horizonte (MG) entra na justiça para cobrar multas de empresas de ônibus

Valor das ações corresponde a cerca de R$ 50 milhões; prefeito também anunciou política de tolerância zero para falhas no sistema

GUILHERME STRABELLI

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman, informou que a Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte (PGM) irá cobrar as empresas de ônibus da capital do pagamento de multas por irregularidades. A informação foi confirmada pelo mandatário nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

Segundo Noman, 100 mil multas já estão aptas a ser cobradas judicialmente, o que corresponde a um valor de R$ 50 milhões. Os valores de multas por descumprimentos de cláusulas de contrato que estão na dívida ativa também serão cobrados pela prefeitura.

“Já foi determinado ao procurador a judicialização de todas as multas processadas e que não foram pagas. Nós já temos, hoje, perto de R$ 50 milhões em multas. A decisão é acionar a Justiça. Não vamos aceitar enrolação no pagamento dessas multas”, informou o prefeito.

Ainda nesta manhã, Noman anunciou uma política de “Tolerância Zero” para tratamento com as empresas de ônibus, defendendo punições para quaisquer irregularidades.

“Acabou a farra de ônibus quebrados, com pneu aberto, ar condicionado soltando pó e portas caindo. A partir de agora, vamos tomar medidas rigorosas”, disse o prefeito.

“Se não cumprir o que foi combinado, serão punidos. Tivemos período de carência, fizeram acordos, mas ainda estamos prestando um serviço de baixa qualidade para o transporte”, continuou o mandatário.

