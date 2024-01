Nunes lança consulta pública para implantação do VLT no centro de São Paulo

Sistema de transporte terá 12 quilômetros, divididos em duas linhas e 27 paradas

ADAMO BAZANI E VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, o lançamento de uma PMI (Proposta de Manifestação de Interesse) e uma consulta pública para implantação do primeiro sistema de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) no centro da capital paulista.

Informação foi divulgada durante eventos de comemoração do aniversário da cidade.

A consulta pública vai dar base para os estudos de viabilidade técnica, viabilidade jurídica e operacional do sistema considerado como bonde moderno.

A nova opção de mobilidade contará com duas linhas de seis quilômetros cada e 27 paradas, tendo 13 distribuídas em cada uma das direções com uma conexão. A previsão é que os veículos atendam as regiões do Brás, Bom Retiro e Campos Elíseos.

De acordo com a prefeitura, foi estipulada a meta de ter o primeiro VLT movido a hidrogênio no Brasil.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte