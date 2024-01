Motociclista morre atropelado por ônibus em avenida de BH, na noite desta quarta-feira (24)

Testemunhas disseram que o homem se desequilibrou da moto, caiu e foi arrastado para debaixo do coletivo

MICHELLE SOUZA

Na noite desta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, um motociclista, de 40 anos, morreu atropelado por um ônibus, do transporte coletivo, na Avenida Barão Homem de Melo, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Testemunhas contaram que o homem se desequilibrou, caiu da moto e foi arrastado para debaixo do coletivo.

O ônibus da linha 9202, fazia o trajeto entre os bairros Pompeia e Jardim América. De acordo com a Polícia Militar, o motorista contou que o semáforo estava verde, mas assim que ouviu um barulho, parou o ônibus.

Ainda segundo os policiais, o motorista passou pelo teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Foi feita perícia técnica no local, pela polícia civil. A corporação busca imagens de câmeras de segurança no entorno para ajudar nas investigações do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), de Belo Horizonte.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte