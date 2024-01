Justiça de Mato Grosso do Sul volta a determinar que Campo Grande apresente proposta para reajuste da tarifa do transporte coletivo municipal

Decisão também obriga município a revisar contrato com o Consórcio Guaicurus, que alega prejuízos financeiros

ARTHUR FERRARI

A Justiça do Mato Grosso do Sul voltou a obrigar o município de Campo Grande a apresentar uma proposta para reajuste tarifário no sistema de ônibus municipais. A favor do Consórcio Guaicurus, que afirma operar o transporte já com prejuizos, a determinação também pede uma revisão contratual, que deveria ocorrer dentro de sete anos.

Vale lembrar que em primeira decisão, justiça já havia ido a favor da empresa, mas uma segunda decisão, desta vez do desembargador Eduardo Machado Rocha, suspendeu a obrigação para o município. No texto, Rocha dizia que dizendo que um reajuste tarifário só deveria ser aplicado após acordo entre as partes.

Já na quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, o desembargador reviu sua decisão, passando a determinar que Campo Grande reajuste o valor da tarifa dos ônibus da capital. Atualmente os passageiros do sistema pagam R$ 4,65 pela passagem.

No processo, o Consórcio Guaicurus pede um reajuste de R$ 3,14, o que faria a tarifa total, ou seja, sem subsídio, aumentar para R$ 7,79. O valor repassado para os usuários pode ser menor, pois geralmente as prefeituras custeiam parte do valor pago por passageiro.

Ainda cabe recurso por parte do município.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte