Abrigo de ônibus em Cariacica (ES) é alvo de vandalismo na madrugada desta quinta (25)

Caso foi o terceiro episódio registrado nos últimos dois meses

GUILHERME STRABELLI

Um abrigo de ônibus na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, registrou um novo caso de vandalismo na madrugada desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. O caso aconteceu na Avenida Mário Gurgel, sendo o terceiro do tipo nos últimos dois meses.

Em nota, a prefeitura de Cariacica repudiou o episódio, ressaltando que os gastos com vandalismos prejudicam outras áreas da cidade.

“A pessoa que faz um ato de depredação causa um grande prejuízo ao município como um todo, pois desde o início da gestão, os gastos com vandalismo chegaram a um milhão de reais. A população acaba prejudicada pois esse dinheiro poderia ser utilizado para a reforma de duas praças ou três escadarias”, destaca Marcos Aranda, secretário de Serviços.

A Secretaria de Serviços de Cariacica (Semserv) informou que os maiores gastos com vandalismo ao patrimônio público são com lixeiras e luminárias incendiadas. O prejuízo apenas com lixeiras é estimados em R$ 100 mil. Com as luminárias, o prejuízo é de R$ 22 mil, sendo que, com fiação, o valor chega a R$ 610 mil.

A Semserv também afirma que esse tipo de depredação é um crime contra a administração pública e que a Secretaria faz registro do crime junto à polícia, que deverá investigar e punir os responsáveis.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte