VÍDEO: Ônibus de transporte público é incendiado em Presidente Prudente (SP), na noite desta terça-feira (23)

Suspeitos de atearem fogo no coletivo citaram retaliação por morte de homem durante intervenção policial

MICHELLE SOUZA

Colaborou Arthur Ferrari

Na noite desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024, um ônibus de transporte coletivo urbano de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, foi incendiado no terminal urbano da zona leste.

De acordo com a polícia militar, o motorista contou que tinha estacionado o ônibus no terminal, localizado na Avenida Tancredo Neves, para ir ao banheiro e, ao sair, se deparou com três pessoas próximas ao coletivo. Eles teriam dito para ele ficar quieto pois iriam atear fogo no transporte por causa da morte de um colega do bairro. Em seguida, eles entraram no ônibus, não deixaram o motorista recolher os pertences que estavam no interior do veículo, lançaram gasolina e atearam fogo, e depois fugiram do local.

Após o incêndio, os policiais foram até um posto de combustíveis e tiveram informações de que uma mulher comprou R$ 25 de gasolina no local. Ela teria entregado o combustível a um homem que é irmão de um rapaz que teria sido morto em decorrência de uma intervenção policial nesta terça-feira (23). A mulher foi encontrada próximo ao local e, ao ser questionada, confessou ter comprado a gasolina e entregado ao irmão da suposta vítima. Na companhia de dois adolescentes, o suspeito havia dito que “ia por fogo” no ônibus. Um dos menores de idade citado pela mulher também foi abordado no bairro e negou a participação no crime, alegando que não sabia nada a respeito.

O motorista do coletivo reconheceu por fotos, “com muita certeza”, o homem que teria recebido a gasolina, mas ficou em dúvida com relação ao adolescente detido. Após isso, a mulher e o menor foram levados até a Delegacia de Polícia Civil. O homem e o outro menor de idade ainda não foram localizados.

O adolescente foi ouvido e depois liberado à mãe. Já a mulher que confessou ter comprado a gasolina foi presa em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte