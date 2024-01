VÍDEO: Colisão entre ônibus e carreta em Vitória da Conquista (BA), na noite desta quarta (24)

Acidente ocorreu na Rodovia Santos Dumont – BR-116, especificamente no trecho da Lagoa das Flores

YURI SENA

Na noite de quarta-feira (24), um ônibus colidiu com uma carreta na cidade de Vitória da Conquista. A colisão entre os veículos ocorreu na Rodovia Santos Dumont – BR-116, especificamente no trecho da Lagoa das Flores.

O acidente mobilizou equipes de resgate, com a Via Bahia, o 7º Batalhão de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) sendo acionados para prestar socorro às vítimas. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica estiveram presentes no local para conduzir as investigações necessárias.

Segundo informações do Corpo de bombeiros uma vítima fatal, um homem, não resistiu aos ferimentos causados pela batida. A PRF e a Via Bahia assumiram o controle do tráfego, que ficou lento nos dois sentidos da BR-116, enquanto as autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias do acidente e garantir a segurança no local.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte