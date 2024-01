Turp Transporte realiza balcão de empregos no Terminal Corrêas, em Petrópolis (RJ),nesta quinta (25)

Equipe de recursos humanos da empresa receberá currículos das 8h às 16h

GUILHERME STRABELLI

A Turp Transporte realizará um balcão de empregos no Terminal Corrêas, na cidade de Petrópolis (RJ) nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

A equipe de recursos humanos da empresa receberá currículos das 8h às 16h. Além disso, estará esclarecendo dúvidas e buscando possíveis candidatos para as vagas.

As ocupações disponíveis englobam diversas áreas, com oportunidades para funções de motorista, serviços gerais, mecânico, eletricista e jovem aprendiz. Também foram disponibilizadas vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Segundo Jean Moraes, diretor da Turp, a iniciativa visa estreitar a relação com os candidatos com uma abordagem proativa. “Sabemos que em Petrópolis há uma diversidade de talentos e, por esse motivo, estamos buscando por esses profissionais, que brevemente farão parte da nossa equipe”, afirmou.

“A presença das colaboradoras da empresa nestes dois dias facilitará o processo de inscrição, com todas as informações detalhadas. Quem passar pelo local será instruído adequadamente e estará concorrendo às vagas”, concluiu Jean Moraes.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte