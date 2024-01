Trânsito e transporte têm alterações com o início das obras do BRT Leste-Oeste nesta quarta (24), em Curitiba (PR)

Serviços dos lotes 4.1 e 4.2 fazem parte do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT, financiado pelo NDB

ARTHUR FERRARI

A empresa O Betacem recebeu a Ordem de Serviço para dar início às intervenções nos lotes 4.1 e 4.2 do BRT Leste-Oeste, marcando o início de uma significativa fase de requalificação viária na capital paranaense. A frente de serviço terá como epicentro a movimentada Avenida Maurício Freut, entre a Rua Olga Balster e Reinaldo Thá, no bairro Cajuru.

A partir desta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, as obras se concentrarão na pista exclusiva de ônibus e no entorno das estações-tubo Antônio Meireles, Cajuru, Teófilo Otoni e Catulo da Paixão Cearense. A primeira medida será a desativação da estação-tubo Antônio Meireles a partir de sexta-feira (26/1). Usuários serão direcionados para estações próximas, ou no Terminal Vila Oficinas, enquanto no trecho de obras, haverá desvio do transporte coletivo para a pista da via local, com a abertura das agulhas na Rua Desembargador Mercer Júnior.

Outro ponto de intervenção, nas ruas Ceilão e Cap. Guilherme Bianchi, verá o início dos serviços, incluindo escavação para drenagem e pavimentação. As atividades estão sob a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), com apoio da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), responsável pela gestão dos contratos multilaterais do município. As obras do BRT Leste-Oeste são financiadas pelo New Development Bank (NDB).

Uma reunião pública realizada nessa terça-feira (23) contou com a participação de mais de 140 moradores e comerciantes da região. Detalhes sobre a obra nos lotes 4.1 e 4.2 do BRT Leste-Oeste foram apresentados, incluindo a requalificação viária em 5.400 metros nas Av. Maurício Freut, e reformas nos terminais Vila Oficinas e Centenário. Está prevista a troca de pavimentos, correções geométricas, substituições de coberturas, calçamento e paisagismo nos terminais.

O terminal do Centenário receberá uma estação-tubo dupla para operação simultânea de dois biarticulados. Com um investimento total de R$ 64 milhões, as intervenções têm previsão de conclusão em 24 meses.

O Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT Leste-Oeste, financiado pelo NDB, contemplará investimentos totais de U$ 75 milhões. As obras abrangem a readequação de 22,5 km de canaletas exclusivas para o transporte coletivo, entre Pinhais e o CIC Norte, em Curitiba, incluindo cinco terminais e a revitalização de 34 estações-tubo. Técnicos da Utag, servidores da Smop e representantes da empresa supervisora de obra estiveram presentes na reunião pública, além dos vereadores Serginho do Posto, Mauro Bobato, João da 5 Irmãos e Osias Moraes.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte