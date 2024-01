SPTrans altera 30 linhas de ônibus por causa de jogo entre Palmeiras e Inter de Limeira nesta quarta (24)

Partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista e será disputada no Allianz Parque às 21h30

YURI SENA

Em comunicado oficial, a SPTrans anunciou que nesta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, haverá modificações nos itinerários de trinta linhas de ônibus que operam nas proximidades do Allianz Parque, localizado na Av. Francisco Matarazzo, 1.705, na região da Água Branca.

A medida se deve à realização da partida entre Palmeiras e Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Com o intuito de garantir a segurança e fluidez do tráfego durante o evento esportivo, ajustes serão implementados temporariamente.

Essas mudanças temporárias nos itinerários visam minimizar transtornos e assegurar a eficiência no transporte público, proporcionando uma experiência mais fluida aos passageiros que utilizam essas linhas durante o horário afetado pelo evento esportivo.

Acompanhe os desvios:

A Av. Francisco Matarazzo, sentido bairro/centro, entre a Av. Pompeia e R. Pe. Antonio Tomás poderá ser interditada após o evento para preservar a saída do público.

1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8000/1 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8549/10 Taipas – Pça. do Correio

8594/10 Cid. D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

8686/10 Mangalot – Lgo. do Paissandú

8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

938C/10 COHAB Taipas – Term. Princ. Isabel

978J/10 Voith – Term. Princesa Isabel

N102/11 Term. Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompeia, Av. Pompeia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Pça. David Raw , Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Mário de Andrade. Av. Gal. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

129F/10 Conexão Petrônio Portela – Metrô Barra Funda

8055/51 Perus – Metrô Barra Funda

948A/10 Vl. Zatt – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompeia, Av. Pompeia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Pça. David Raw, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: sem alteração.

8545/10 Penteado – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompeia, Av. Pompeia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Pça. David Raw, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: normal até R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

938P/10 Jd. Tereza – Metrô Barra Funda

938V/10 Jd. Vista Alegre – Metrô Barra Funda

978T/10 Jd. Guarani – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

178A/10 Metrô Santana – Lapa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, R. Pedro Machado, Av. Mário de Andrade, prosseguindo normal.

N206/11 Metrô Santana – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompeia, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaa, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, prosseguindo normal.

809U/10 Cid. Universitária – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompeia, prosseguindo normal.

809U/21 Metrô Barra Funda – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompeia, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

856R/10 Lapa – Socorro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

Ida: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, prosseguindo normal.

Volta: normal até Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

877T/10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: normal até a R. Clélia, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

748R/10 Jd. João XXIII – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompeia, Av. Pompeia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Vd. Pacaembu, Pça. David Raw, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: sem alteração.

8252/10 Metrô Barra Funda – Lapa

Sentido único: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompeia, prosseguindo normal.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte