Prefeitura de Belo Horizonte (MG) inicia credenciamento para prestadores de serviço de transporte escolar

Inscrições vão até dia 25 de fevereiro de 2024; interessados deverão apresentar documentos exigidos pela gestão municipal

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, começa nesta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, o credenciamento de interessados em prestar serviços de Transporte Escolar na cidade. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem se inscrever.

As inscrições vão até dia 25 de fevereiro de 2024. As portarias específicas das modalidades forma publicadas no Diário Oficial da cidade desta quarta.

Para participar, os interessados deverão preencher um formulário disponibilizado nas portarias e anexar a documentação exigida. Os documentos deverão ser entregues no Setor de Protocolo da BHTRANS, de 9h30 às 17h, na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, bairro Buritis.

A Superintendência de Mobilidade do Município (SUMOB) será responsável por realizar a análise dos documentos. A Prefeitura informa que documentos apresentados fora do prazo não serão analisados.

Em caso de pendências na documentação, o interessado será comunicado através do Diário Oficial, tendo prazo de 15 dias para sanar a pendência. Os aprovados na fase documental terão 90 dias para apresentar o veículo e a aprovações na inspeção veicular. Após o processo, poderão assinar o Termo de Adesão.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte