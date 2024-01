Prefeito de Londres congela tarifas do transporte até 2025

Medida, criticada por conservadores, é justificada pelo prefeito como forma de auxiliar a população num momento em que o custo de vida aumentou na cidade

ALEXANDRE PELEGI

Num momento em que as capitais europeias vivem um forte aumento no custo de vida, o prefeito de Londres, capital do Reino Unido, anunciou há poucos dias o congelamento das tarifas dos sistemas de transporte que atendem a cidade.

Com a medida, ficarão sem aumento até março de 2025 as passagens de metrô e ônibus.

No anúncio da decisão Sadiq Khan afirmou que tomou a medida para apoiar os passageiros que sofrem com o custo de vida e para ajudar na recuperação da cidade após a pandemia.

Khan afirmou ainda que vai investir 123 milhões de libras (cerca de R$ 780 milhões), recursos extras que serão destinados à Transport for London (TfL), gerenciadora do transporte da capital, para manter as tarifas no mesmo patamar.

A decisão de congelar, tomada pelo prefeito trabalhista, foi na contramão de medida decretada pelo governo nacional, sob o comando dos conservadores, de reajustar em 4,9% as tarifas do transporte no país, como os trens nacionais.

Caso Londres acompanhasse a decisão, e reajustasse as tarifas dos transporte da cidade, o londrino teria um gasto extra-anual de 90 libras (R$ 570,00).

“Isto não só colocará dinheiro de volta nos bolsos das pessoas, tornando o transporte mais acessível para milhões de londrinos, mas também encorajará as pessoas a voltarem à nossa rede de transportes públicos. Isto ajudará a impulsionar os setores cultural, comercial e hoteleiro de Londres”, disse o prefeito.

Recentemente, diante de uma greve prolongada anunciada pelos metroviários, Khan conseguiu debelar a iniciativa injetando 30 milhões de libras (R$ 190 milhões) no sistema de Metrô.

O congelamento se aplicará às tarifas pré-pagas nos ônibus, metrô, Docklands Light Railway (Metrô Leve) e bondes (VLT). Na maior parte da cidade serão beneficiados também passageiros que utilizam o London Overground (trens) em algumas rotas e a moderna linha de Metrô Elizabeth.

