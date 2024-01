Prefeito de Fortaleza (CE) fiscaliza construção de novo terminal de ônibus no Centro

Obras começaram em abril de 2023 e tem previsão de conclusão para o primeiro semestre deste ano

GUILHERME STRABELLI

O prefeito da cidade de Fortaleza, José Sarto, realizou nesta semana uma fiscalização às obras do novo Terminal José de Alencar, no centro da capital cearense. A prefeitura iniciou as obras em abril de 2023. A previsão de entrega está prevista para o primeiro semestre de ano.

“Esse novo equipamento vai recepcionar o antigo terminal de passageiros da Praça da Estação e interligar com o metrô. Além disso, todo o entorno será requalificado. Nós sabemos que o Centro tem uma economia pujante e queremos aumentar o valor dessa economia, além de dar tranquilidade para o empreendedor fortalezense ocupar o espaço público requalificado”, afirmou Sarto

O novo equipamento está sendo construído no local onde funcionava o Beco da Poeira, ao lado da estação de metrô. A ideia é que o espaço concentre linhas de ônibus em um único local, evitando que os passageiros realizem grandes deslocamentos pelas vias do Centro.

Além disso, o novo terminal deve suprir a demanda do antigo terminal aberto de ônibus da Praça da Estação.

Segundo Samuel Dias, secretário Municipal da Infraestrutura (Seinf), o equipamento faz parte de um conjunto de entregas para melhorar a mobilidade urbana de Fortaleza.

“O prefeito Sarto se comprometeu em fazer quatro novos terminais, já entregou três e esse é o último, que está próximo de ser concluído, finalizando, assim, esse compromisso com os quatro terminais. Para a conclusão da obra, restam apenas alguns serviços de drenagem do entorno e o gradeamento da região, embora ele funcionará no modelo de terminal aberto, não existirá catracas”, disse.

O titular da Seinf também enfatizou a requalificação da rua 24 de maio. “Lembrando que além do terminal, está sendo construída uma nova 24 de maio que liga esse equipamento à Praça da Estação”, finalizou.

As obras já estão com 75% de conclusão e incluem a construção de três plataformas de embarque e desembarque com coberturas metálicas com mais de 2 mil metros quadrados de área.

Também serão construídas passagens elevadas para pedestres e fixados gradis entre as plataformas para aumenta a segurança e resguardar o tráfego de pedestres.

O investimento total é de R$ 13,4 milhões. O terminal ainda contará com postos de autoatendimento do Bilhete Único, banheiros, sala de apoio para motoristas, refeitório e paisagismo.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte