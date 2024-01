Podcast do Transporte: entrevista aborda problemas na licitação do Sistema de monitoramento e gestão dos ônibus da cidade de São Paulo

Certame que vai definir o SMGO foi suspenso por impugnações e tem ainda representação no TCM

ALEXANDRE PELEGI

O Sistema de monitoramento e gestão do transporte coletivo por ônibus da cidade de São Paulo não sai do papel há 10 anos. Então, quando o edital foi publicado em dezembro de 2023, a esperança reacendeu.

Mas, menos de um mês depois, impugnações levaram a SPTrans a suspender o edital de licitação.

O Diário do Transporte divulgou o assunto em primeira mão, e agora o Podcast do Transporte ouviu o advogado Guillermo Glassman, que entrou com uma representação no Tribunal de Contas da cidade de São Paulo questionando o edital.

A contestação é compartilhada por empresas de porte do mercado – TACOM, Optibus e Cittati, do grupo Volaris – e coloca em xeque desde exigências tecnológicas consideradas “caducas” até perdas financeiras para a prefeitura, que podem chegar à casa da centena de milhões.

Neste episódio do Podcast do Transporte divulgamos a primeira entrevista de Guillermo Glassman. Ele narra o histórico, a situação atual e o impacto dessa licitação que, mais uma vez, revela as garras da insegurança jurídica do ambiente do transporte público.

Movimento surpreendente no mercado rompe aposentadoria e coloca Érico Moraes à frente da Transdata

Érico Moraes fundou a Empresa 1 em 1997 e se encontrou feliz e aposentado em 2018 quando vendeu o seu empreendimento vitorioso para um grupo canadense. Mas o sossego mal durou cinco anos, acabando no final do ano passado, quando Paulo Tavares, CEO da Transdata, chamou o engenheiro eletrônico com especialização em automação para uma conversa.

O resultado da abordagem culminou com Érico Moraes assumindo o comando da Transdata com sólidos planos de conquista da América Latina e ainda mais crescimento.

Nesta edição do Podcast do Transporte Moraes fala com exclusividade sobre a sua trajetória, a experiência de gestão em um ecossistema em constante mutação e o pacotão completo e high tech que a Transdata oferece hoje via nuvem.

Do ônibus lotado da periferia para as mesas com poder de decisão

Na seção fixa sobre Mulheres no Transporte, é hora de conhecer a arquiteta e urbanista Kelly Fernandes que saiu dos ônibus cheios do subúrbio de São Paulo até chegar ao cargo de assessora técnica do Programa EUROCLIMA da Giz – uma empresa federal alemã que se dedica à cooperação técnica e atua há cerca de 60 anos no Brasil.

Fernandes se formou na Mackenzie em São Paulo e se especializou em mobilidade e conta como conseguiu furar a bolha e conquistar um papel importante em locais onde se toma decisões, se planeja e executa o transporte. Fala também sobre a contribuição que todos nós – nas empresas, consultorias, instituições, concessionários, academia, meios de comunicação e tudo mais – podemos dar para abrir portas e pavimentar os caminhos da criação de um setor mais diverso e justo e, portanto, mais forte e resiliente para lidar com desafios.

Qual é o ativo mais importante?

Seja como empresa ou como profissional, o ativo mais importante é um só: informação. E é informação séria, confiável, estratégica e gratuita que o Podcast do Transporte oferece a quem atua no setor.

Toda quarta-feira tem pod novo no ar, trazendo novos ângulos a antigas questões, descortinando tendências, revelando rotas, ampliando a sua capacidade de enxergar o xadrez da mobilidade com a análise do fatos. E tudo isso feito com a união da expertise consolidada da ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos, o Diário do Transporte e o grupo OTM.

Para acompanhar o Podcast do Transporte é muito fácil. Os episódios ficam todos no nosso endereço fixo no http://www.podcastdotransporte/com.br e também podem ser encontrados no Spotify ou no seu agregador de podcast predileto. Também dá pra acompanhar os cortes de cada edição no nosso canal no Youtube e nos acompanhar nas nossas mídias sociais. O Podcast do Transporte está no Facebook e no Linkedin.