Onpagtech automatiza a revalidação de cartões escolares do transporte público por meio de chatbot

Empresa de bilhetagem criou Olivia, um canal no Telegram dedicado aos estudantes de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.

ALEXANDRE PELEGI

A OnpagTech, empresa de bilhetagem eletrônica, está anunciando o lançamento de um canal para auxiliar o estudante na revalidação de cartões escolares nas cidades de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.

O processo é crucial para garantir a continuidade do acesso a benefícios estudantis.

Para facilitar o processo, que tradicionalmente envolve uma série de etapas burocráticas, a Onpagtech introduziu a automatização através da Olivia, o chatbot no Telegram (@oncardbot).

Para revalidar os cartões Onpag basta seguir os seguintes passos:

Entre em Contato com Olivia:

Inicie uma conversa com a Olivia no Telegram (@oncardbot). O bot guiará você através do processo de revalidação de forma interativa e amigável.

Envie os Documentos Necessários:

Siga as instruções da Olivia para enviar os documentos solicitados. A automatização do processo permite uma análise rápida e eficiente.

Aguarde a Aprovação:

Após o envio dos documentos, o sistema automatizado processará a revalidação. Os estudantes receberão uma notificação diretamente através do chat quando a aprovação for concluída.

Pague a Taxa, Recarregue e Desfrute:

Uma vez aprovado, os estudantes serão instruídos sobre o pagamento da taxa de revalidação. Após a quitação, o cartão estará pronto para ser recarregado.

A Onpagtech destaca as vantagens do sistema:

Rapidez e Eficiência: A automatização elimina os processos manuais demorados, proporcionando uma revalidação mais rápida e eficiente.

Comunicação Direta: A notificação instantânea via chat permite que os estudantes estejam sempre atualizados sobre o status de sua revalidação.

Simplicidade para os Usuários: A interface amigável da Olivia torna todo o processo acessível, mesmo para aqueles menos familiarizados com tecnologia.

Redução de Erros: A automação minimiza a probabilidade de erros humanos, garantindo uma revalidação precisa.

Segundo nota da Onpagtech, a inovação na revalidação de cartões escolares marca um passo significativo em direção à modernização. “Ao incorporar a tecnologia, o processo torna-se mais acessível e eficaz ao usuários”.

Para mais informações sobre como iniciar o processo de revalidação, entre em contato com Olivia (@oncardbot) no Telegram.