“Não vamos tolerar bagunça”, diz Tarcísio de Freitas após ônibus do transporte público ser incendiado em Presidente Prudente (SP)

Durante visita à cidade, governador lamentou a morte de um homem durante a abordagem policial e confirmou que um menor envolvido no crime já foi apreendido

GUILHERME STRABELLI

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que não irá “tolerar bagunça” após um ônibus do transporte público de Presidente Prudente, no interior do Estado, ter sido incendiado.

A ação foi realizada em protesto a morte de um homem durante uma intervenção policial.

Durante visita à cidade, Tarcísio lamentou a morte do homem durante a abordagem. “Não se reage a abordagem policial, não se agride a polícia, porque a gente não quer o confronto de maneira nenhuma, mas se houver a polícia está preparada para agir e tem todo o respaldo do Estado para isso. Nós tivemos infelizmente um cidadão que acabou falecendo em função de não entender isso e nós tivemos três pessoas que resolveram atear o ônibus”, disse.

Além disso, o governador informou que um menor de idade que, supostamente, está envolvido no caso já foi apreendido e uma mulher que teria comprado o combustível usado no ato já foi presa. “Vamos prender os outros dois, porque não vamos tolerar bagunça aqui”, finalizou o governador.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 23 de janeiro. Os autores do crime fugiram após atear fogo no veículo.

Relembre:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte