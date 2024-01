Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade passam por manutenções programadas neste domingo (28)

Serviços acontecem fora dos horários de pico para minimizar transtornos à população; intervalos entre trens são maiores que o comum

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem, operadas pela ViaMobilidade, devem ficar atentos neste domingo, 28 de janeiro de 2024, quando os serviços passam por manutenções programadas que alteram os intervalos entre composições.

De acordo com a concessionária, os trabalhos têm sido intensificadas em horários de operação, fora do pico, minimizando o transtorno aos passageiros.

Entre as melhorias realizadas estão as trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, sempre com foco na segurança e na eficiência da operação.

Confira como fica a operação nas linhas 8 e 9 neste domingo (28):

Linha 8-Diamante

No domingo (28/1), das 4h à 0h, os intervalos serão de 17 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda

No domingo (28/1), das 8h30 às 18h, os intervalos serão de 24 minutos entre as estações Jurubatuba e Mendes-Vila Natal, e de 12 minutos, entre as estações Osasco e Mendes-Vila Natal, das 18h às 20h.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte